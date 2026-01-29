Haberler

Bungalovda havuza düşen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, hastanede yoğun bakıma alındı.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları İ.S.Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

