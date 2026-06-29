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AK Parti Sapanca kampı güvenlikle tamamlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 3 bin 824 güvenlik personelinin aldığı yoğun önlemler eşliğinde hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 3 bin 824 güvenlik personelinin aldığı yoğun önlemler eşliğinde hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Sapanca'da gerçekleştirilen dev organizasyonun huzur ve güven içinde tamamlanması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26-28 Haziran tarihleri arasında teyakkuza geçti. Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet birimleri; yaklaşık 450 ekip ve 3 bin 200 personel ile, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı program süresince 204 tim/unsur ve 624 personel ile sahada gece gündüz mesai yaptı.

Sapanca'daki dev kamp için emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında toplamda yaklaşık 654 ekip/tim ve 3 bin 824 güvenlik personeli görev aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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