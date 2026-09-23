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Sapanca'da 11 küçükbaş hayvanı belgesiz sevk edenler hakkında yasal işlem başlatıldı

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Sapanca'da 11 küçükbaş hayvanı belgesiz sevk edenler hakkında yasal işlem başlatıldı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otoyol gişelerinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette 11 küçükbaş hayvanın Veteriner Sağlık Raporu olmadan sevk edildiği tespit edildi. Sorumlular hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette 11 küçükbaş hayvanın Veteriner Sağlık Raporu olmadan sevk edildiği tespiti üzerine sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sapanca Otoyol Gişelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde durdurulan kamyonette bulunan 11 küçükbaş hayvanın Veteriner Sağlık Raporu olmadan sevk edildiği tespit edildi. Hayvanların belgesiz sevki sebebiyle sorumlular hakkında 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun' çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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