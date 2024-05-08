Şanlıurfa Valiliği: DEM Parti'nin Birecik ilçesindeki bürosuna silahlı saldırı düzenlendi

Şanlıurfa Valiliği Birecik ilçesinde Dem Parti'nin bürosuna yönelik yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, faillerin yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Dem Parti'nin Birecik ilçesindeki bürosuna yönelik dün gece yapılan saldırıyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Birecik ilçemizde 08.07.2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi. - ŞANLIURFA