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Şanlıurfa Siverek'te şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı

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Şanlıurfa Siverek'te şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Siverek'te şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı. Sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, şarampole girdi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Şarampole giren tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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