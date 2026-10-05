Şanlıurfa Siverek'te kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Siverek karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (30) yönetimindeki 47 AEV 502 plakalı otomobil, Siverek istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi.

Kazada sürücü H.A. (30) ile araçta yolcu olarak bulunan K.D. (21) ve Y.İ.A. (17) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı