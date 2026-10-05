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Şanlıurfa Siverek'te kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi, 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek'te kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi, 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa Siverek'te kontrolden çıkan otomobil şarampole girerek kazaya neden oldu; olayda 3 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman-Siverek karayolunun 15. kilometresinde meydana gelirken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Siverek karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (30) yönetimindeki 47 AEV 502 plakalı otomobil, Siverek istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi.

Kazada sürücü H.A. (30) ile araçta yolcu olarak bulunan K.D. (21) ve Y.İ.A. (17) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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