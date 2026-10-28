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Şanlıurfa Siverek'te husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek'te husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Siverek'te husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki ailenin fertleri arasında silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Ayvanat Mahallesi'nde yaşanan kavgada 2 kişi yaralanırken, yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polisin incelemesi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu kavgada N.B. (41) ve N.G. (42) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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