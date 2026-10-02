Şanlıurfa Siverek'te hayvan pazarındaki sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siverek Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sırasında yaralanan S.Ö. (30), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hayvan pazarında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı