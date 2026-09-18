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Şanlıurfa Siverek'te akraba kavgasında 8 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa Siverek'te akraba kavgasında 8 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında müdahale sırasında taş isabet eden bir güvenlik görevlisi de var; olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgada, olaya müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Armağanlı Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Armağanlı ve Alanyurt mahallelerinde yaşayan akraba aileler arasında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan husumet, tarafların yeniden karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada tarafların bıçak, taş ve sopa kullandığı öğrenildi. Çıkan olayda 2 kişi bıçakla, 5 kişi taş ve sopalarla yaralanırken, kavgaya müdahale ettiği sırada atılan taşın isabet ettiği bir güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alınırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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