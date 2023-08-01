Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi.
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi. Kazada yaralanan polisler ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye ekipler sevk ediliyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa