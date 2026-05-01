Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber dolandırıcılığa yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. "Nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından Şanlıurfa merkezli 11 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı. - ŞANLIURFA

İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak