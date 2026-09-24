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Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı; deprem çevre illerde de hissedildi.

Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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