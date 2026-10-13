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Şanlıurfa Karaköprü'de uyuşturucu suçundan 7 yıl 6 ay cezası olan hükümlü tutuklandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de uyuşturucu suçundan 7 yıl 6 ay cezası olan hükümlü tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ş.T. isimli hükümlü Karaköprü ilçesinde düzenlenen çalışma sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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