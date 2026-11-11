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Şanlıurfa Karaköprü'de dolandırıcılıktan aranan şahıs 5 yıl hapisle tutuklandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de dolandırıcılıktan aranan şahıs 5 yıl hapisle tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma ekiplerince yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.M. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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