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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem oldu, Adıyaman'da da hissedildi.

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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem oldu, Adıyaman'da da hissedildi.
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AFAD verilerine göre saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedilirken kısa süreli panik yaşandı, vatandaşlar dışarı çıktı; ekiplerin saha taraması sürüyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da da hissedildi.

AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar bulundukları yerlerden dışarı çıktı. Depreme ilişkin ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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