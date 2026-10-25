Şanlıurfa Karaköprü'de 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalanıp tutuklandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Karaköprü ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hükümlü olan kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu tespit edildi. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.