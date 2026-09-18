Şanlıurfa Eyyübiye'deki Besi OSB'de elektrik döşerken 5 metreden düşen usta öldü

Şanlıurfa Eyyübiye'deki Besi OSB'de elektrik döşerken 5 metreden düşen usta öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Eyyübiye'deki Besi OSB'de elektrik tesisatı döşeyen 57 yaşındaki usta, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen ustanın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa Besi OSB'deki bir çiftlikte elektrik tesisatı döşediği sırada 5 metre yükseklikten düşen usta hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Besi OSB'de yaşandı. Bir çiftliğin elektrik tesisatını döşeyen 57 yaşındaki usta Ahmet Çakallı, dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü. Şahsın düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakallı'nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.