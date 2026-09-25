Şanlıurfa Eyyübiye'de dolandırıcılıktan 16 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı

Şanlıurfa Eyyübiye'de dolandırıcılıktan 16 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dolandırıcılık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.
İ.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı