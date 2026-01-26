Haberler

Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde mutfakta meydana gelen tüp patlaması sonucunda ağır yaralanan 7 yaşındaki Mehmet Şeyho, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 16 gün önce mutfakta tüp patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ocak'ta Bozova ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu ailenin evinde yemek yapıldığı sırada mutfakta tüp patlaması yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Şeyho, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan ve ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mehmet Şeyho (7), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Şeyho'nun da hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Küçük çocuğun cansız bedeni Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
