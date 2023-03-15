Sel felaketinde 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi kırsal mahallelerde de ciddi hasara yol açtı. Yaşanan sel felaketi sonrası Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Yarımtepe Mahallesi'nde 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'da hayatı durma noktasına getiren ve pek çok noktada su baskınlarına neden olan sağanak yağış kırsal mahalleleri de olumsuz etkiledi.

8 HAYVAN TELEF OLDU

Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sel ve taşkınlar yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Yarımtepe Mahallesi'nde hayvanların bulunduğu ahırları da su bastı. Ahırda bulunan Salih Demir isimli besiciye ait 8 büyükbaş hayvan telef oldu.