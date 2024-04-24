Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında gelin konvoyunun da karıştığı zincirleme kaza sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da gelin konvoyunun da karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADN 561 plakalı otomobil ile 06 ZVL 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kazaya gelin arabasıyla birlikte konvoy da karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title