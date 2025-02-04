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Şanlıurfa'da Yüzüğü Sıkışan Kadının İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti

Şanlıurfa'da Yüzüğü Sıkışan Kadının İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti
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Şanlıurfa'da parmağına sıkışan gümüş yüzük nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla yüzüğünden kurtuldu. Ekipler, doktor gözetiminde yüzüğü spiral ile keserek çıkardı.

Şanlıurfa'da parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Şanlıurfa'da bir kadın sol elinin nişan parmağına gümüş yüzük taktı. Sıkışan yüzüğü kendi imkanları ile çıkaramayan kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kadının parmağına sıkışan yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine hastaneye giden ekipler, doktor gözetiminde spiral ile kestikleri yüzüğü kadının parmağından çıkardı.

Kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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