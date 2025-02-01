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Şanlıurfa'da Yolculuk Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yolculuk Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Hanım Bozan'a bir kamyon çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Bozan'a (76) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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