Şanlıurfa'da Yolculuk Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Bozan'a (76) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA