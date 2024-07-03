Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 69 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İhbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, S.Ç.'yi gözaltına aldı. Narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada, 10 parça halinde paketlenmiş 69 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA