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Devrilen tırdaki yağ bidonları yola savruldu

Devrilen tırdaki yağ bidonları yola savruldu
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Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda kontrolden çıkan yemeklik yağ yüklü tır devrildi, bidonlar yola saçıldı. Trafik bir süre kapandı, ekiplerin müdahalesiyle yol normale döndü.

Şanlıurfa'da devrilen tırdaki dolu yemeklik yağ bidonları yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 YE 022 plakalı yemeklik yağ kolileri yüklü tır, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Tırın kasasında bulunan yemeklik yağ bidonları yola savruldu. Kaza nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekipler, devrilen tır ile yoldaki yağları kaldırdıktan sonra trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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