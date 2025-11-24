Şanlıurfa'da Yaya Kazası: 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ü. yönetimindeki 63 AHK 057 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Akdağ'a (68) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdağ, ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA