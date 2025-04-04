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Şanlıurfa'da Yavru Kedi Mazgaldan Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile itfaiye ekipleri, yağmur suyu mazgalında mahsur kalan yavru kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düştüğü mazgalda mahsur kalan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yağmur suyu mazgalından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mazgal kapağını levye, çekiç ve kazma yardımıyla açan ekipler düşen yavru kediyi kurtardı. Su içirilen yavru kedi, doğaya bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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