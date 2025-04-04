Şanlıurfa'da Yavru Kedi Mazgaldan Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düştüğü mazgalda mahsur kalan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yağmur suyu mazgalından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mazgal kapağını levye, çekiç ve kazma yardımıyla açan ekipler düşen yavru kediyi kurtardı. Su içirilen yavru kedi, doğaya bırakıldı. - ŞANLIURFA