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Şanlıurfa'da Yatılı Kur'an Kursunda 33 Öğrenci Zehirlendi

Şanlıurfa'da Yatılı Kur'an Kursunda 33 Öğrenci Zehirlendi
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki yatılı Kur'an kursunda, yedikleri tavuk şiş kebaptan zehirlendiği düşünülen 33 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumları iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda yatılı kalan 33 kız öğrenci, gece saatlerinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda yaşandı. Getirilen tavuk şiş kebaptan yiyen kız öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Durumun birçok öğrencide görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yatılı kursa giden ekipler, zehirlenme belirtisi gösteren 33 öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Kur'an kursuna giden polis ekipleri, öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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