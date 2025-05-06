Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzayacak

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Şanlıurfa'da Yasadışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Yasadışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda, 50 milyon TL işlem hacmi gerçekleştiren 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda bahisle ilgili malzeme ve nakit para ele geçirildi.

Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonunda 2 tutuklama

Şüphelilerin, 50 milyon TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polisin 4 aylık takibi sonucu düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, 50 milyon TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 4 aylık teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 şüpheli Şanlıurfa'da, 1 şüpheli ise Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 42 bin TL para, 6 adet bahisle ilgili not kağıdı ele geçirildi.

50 milyon TL işlem hacmi tespit edildi

Polis ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin banka, telefon gibi iletişim araçları incelemelerinde, 50 milyon TL işlem hacmi gerçekleştirdiklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol ve yurtdışı yasağı uygulanırken, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.