Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silah Operasyonu Düzenlendi

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silah Operasyonu Düzenlendi
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Siverek, Bozova ve Viranşehir ilçelerinde ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek, Bozova ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siverek, Bozova ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız Thompson makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü, 1514 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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