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Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
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Şanlıurfa'da polisin 4 aylık takibi sonucu düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin 50 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da polisin 4 aylık takibi sonucu düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, 50 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 4 aylık teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 şüpheli Şanlıurfa'da, 1 şüpheli ise Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 42 bin TL para, 6 adet bahisle ilgili not kağıdı ele geçirildi.

50 milyon TL işlem hacmi tespit edildi

Polis ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin banka, telefon gibi iletişim araçları incelemelerinde, 50 milyon TL'lik işlem gerçekleştirdiklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol ve yurtdışı yasağı uygulanırken, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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