Şanlıurfa'da Yangın: 1 Çocuk ve 2 Yetişkin Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da Yangın: 1 Çocuk ve 2 Yetişkin Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında, 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası ekipler, apartmandaki kişinin kurtarılması için seferber oldu.

Şanlıurfa'da bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise apartmanda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. İçeri giren ekipler, içerdeki 1'i çocuk 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...

Asgari ücrete ara zam sorusuna yanıt: Yapabiliriz ama...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.