Şanlıurfa'da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı

Güncelleme:
Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan yakıt yüklü bir tır devrildi ve yangın çıktı. Sürücü yaralanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen yakıt yüklü tırın alev topuna döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt yüklü bir tır kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdan yola dökülen yakıt kısa sürede alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederken, yaralanan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri güvenlik amacıyla yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
