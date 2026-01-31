Şanlıurfa'da istinat duvarı otomobil üzerine devrildi

Şanlıurfa'da yoğun yağış nedeniyle bir evin istinat duvarının otomobilin üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte son günlerde etkili olan yağışlı hava zaman zaman olumsuzluklara da neden oldu. Sokakta park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine korkuluk duvarı çöktü. Çökmenin yaşandığı esnada otomobilde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Otomobilde maddi hasar oluşurken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA