Haberler

Şanlıurfa'da istinat duvarı otomobil üzerine devrildi

Şanlıurfa'da istinat duvarı otomobil üzerine devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle bir evin istinat duvarı, sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar dikkat çekti.

Şanlıurfa'da yoğun yağış nedeniyle bir evin istinat duvarının otomobilin üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte son günlerde etkili olan yağışlı hava zaman zaman olumsuzluklara da neden oldu. Sokakta park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine korkuluk duvarı çöktü. Çökmenin yaşandığı esnada otomobilde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Otomobilde maddi hasar oluşurken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında