İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi! Hakimlik sorgusu tamamlandı

İmamoğlu için tutuklama talebi! Sorgu tamamlandı, gözler kararda
İBB soruşturmasında tüm şüpheliler için tutuklama talebi

İBB soruşturmasında tüm şüpheliler için tutuklama talebi
İmamoğlu'na tutuklama talebinin gerekçesi: İhaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık faaliyetleri

İşte İmamoğlu'na tutuklama talebinin gerekçesi
İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

Savcılığın kararının ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haliliye ilçesindeki 4 adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 240 farklı çap ve ebatlarda fişek, 114 gram metamfetamin, 156 gram bonzai, 4 gram esrar, 63 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title