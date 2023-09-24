Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 174 gram skunk, 580 gram esrar, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekipler, kent merkezinde bazı adreslere düzenlediği operasyonda, 1 kilo 174 gram skunk, 580 gram esrar, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa