Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin Hap ve Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin captagon uyuşturucu hap ve bir AK-47 tüfek ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 9 bin uyuşturucu hap ile 1 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadeleye yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalar sonucunda; 10 parça halinde 9 bin adet captagon uyuşturucu hap ile 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

