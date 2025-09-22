Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 7 kilogram skunk maddesi ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 7 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahsa ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 7 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altın 5000 TL'yi aşarak rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.