Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 7 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahsa ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 7 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA