Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 7 kilogram skunk maddesi ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahsa ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 7 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa