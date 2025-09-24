Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Esrar ve 21 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Esrar ve 21 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haliliye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde bulunmuş bir adreste 330 gram kubar esrar ve 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan çalışmada 330 gram kubar esrar maddesi ile 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. operasyonda 330 gram kubar esrar maddesi, 21 kök kenevir bitkisi ile 1 adet kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
