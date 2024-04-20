Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö.'nün üstünde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 112 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA