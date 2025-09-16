Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Harran ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 508 gram kubar esrar, kenevir bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Haran ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 şüpheli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Şahısların ev ve eklentilerine de yapılan aramada 1 kilo 508 gram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, bin 75 adet farklı tür ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
