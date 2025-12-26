Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen narcotik operasyonda 3 bin 234 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şahıs gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 234 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele devam ediyor. Narkotik ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli şahıslara ve adresline yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların üzerlerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 bin 234 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şahıs uyuşturucu madde kullanma fiili nedeniyle, 1 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak fiilinden gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler