Şanlıurfa'da 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 21 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan şahıslar hakkında bilgi verildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik mücadele devam ediyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suruç ilçesine bağlı Üveçli Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 18 kilo 800 gram esrar maddesi, 2 kilo 200 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

