Şanlıurfa'da 2 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da satışa hazır paketlenmiş halde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında satışa hazır paketlenmiş halde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ŞANLIURFA