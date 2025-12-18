Şanlıurfa'da 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yakalan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 kilo 150 sukunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsı yakalayarak ilk önce üzerinde, daha sonra ise evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA