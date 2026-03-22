Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA
