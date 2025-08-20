Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik, Karaköprü, Halfeti ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlıkları uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Daha önce belirlenen 12 adrese düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 156 gram kubar esrar, 139 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA