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Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 479 Gram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 479 Gram Esrar ve Silah Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 479 gram toz esrar, 56 sentetik ecza hapı, av tüfeği ve 98 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 479 gram toz esrar, 56 sentetik ecza hapı, av tüfeği ve 98 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele (TEM) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik arama yapıldı. Aramalarda 56 sentetik ecza hapı, bir av tüfeği, 98 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 479 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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