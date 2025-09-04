Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 42 Gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde jandarma tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçiren ekipler, 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Siverek, Akçakale, Birecik, Bozova, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda 42 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 370 kök kenevir bitkisi, 865 gram kubar esrar maddesi, 100 adet hap, 108 gram kenevir tohumu, 7 gram metamfetamin maddesi, 4 gram kokain maddesi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - ŞANLIURFA