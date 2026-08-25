Şanlıurfa'da Skunk Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir araçta 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 parça halinde 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı